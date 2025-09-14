Преди първия учебен ден българите се завърнаха на пазара в Одрин

Кадър Ютуб

Юруш на пазара в Одрин. Пазарът, който се провежда всяка седмица в петък и е популярна дестинация както за местни, така и за международни туристи, преживя един от най-натоварените си дни с началото на учебната година. Пазарът, който продава широка гама от стоки - от дрехи и стъклария до местни плодове и зеленчуци, може да се похвали и със зимни стоки, а жителите се стичат на пазара, за да се подготвят за зимата, предаде Стандарт.

Според търговците цените са доста приемливи и всеки може да намери продукти по джоба му, пишат турските медии.

Той беше оживен тази седмица както поради разпродажбите в края на сезона, така и заради треската за пазаруване в училище. С настъпването на септември, собствениците на магазини, неохотни да запазят стоките си за следващия сезон, предложиха отстъпки, а жителите се стичаха към пазара от ранните часове на сутринта.

