Преди първия учебен ден идва голям празник

В днешната Неделя преди Въздвижение Църквата насочва вниманието ни към подготовка за среща с празника Въздвижение на Честния Кръст Господен, който отбелязваме на 14 септември.

На 7 септември възпоменаваме и свети мъченик Созонт. Той бил пастир, родом от Ликаония, внимателно четял Светото писание и споделял знанията си за Единия Бог с пастирите, които се събирали около него и така довел мнозина до вярата в Христа и Кръщението.

Една нощ, докато седял под дъб, имал видение, призоваващо го към мъченическия подвиг за Христа. Той отишъл в град Помпейопол в Киликия, където се готвело празненство в чест на езически златен идол, който стоял в храм. Незабелязан от никого, свети Созонт влязъл в храма, отчупил ръката на идола и, след като я смачкал, раздал златото на бедните. Изчезването на ръката на идола предизвикало смут в града и мнозина били разпитвани и измъчвани.

За да не страдат невинни хора, свети Созонт отишъл при император Максимиан (284 – 305) и заявил, че той е отчупил ръката на идола, за да покаже безсилието му. Императорът, силно разгневен, заповядал свети Созонт да бъде безмилостно измъчван.

В ужасни мъки свети Созонт предал духа си на Бога (ок. 304 г.).

През нощта християните взели тялото на мъченика и го погребали, а на гроба му много болни получавали изцеление.

Впоследствие е построена църква в памет на страданията на светия мъченик.

