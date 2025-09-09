Предимно слънчево, с временни увеличения на облачността днес

Снимка: Пиксабей

Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Атмосферното налягане бавно ще се понижава и ще е по-ниско от средното за месеца. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33, в София - около 29, съобщават от НИМХ при БАН.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места в Рила и Пирин ще превали. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра - около 16.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В сряда ще преобладава слънчево време с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В четвъртък над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево. Над Западна България въздушната маса ще е неустойчива и там ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще продължи да духа слаб до умерен югоизточен вятър. Съществена промяна на температурите не се очаква.

