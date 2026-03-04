Предимно слънчево по Черноморието днес

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощ отново, главно в Дунавската равнина и Горнотракийската низина, ще се образува мъгла. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, за София – около 1°. Утре ще преобладава слънчево време. Преди обяд мъгливо ще бъде все още на места в равнините и низините. След обяд над Западна България високата и средната облачност ще се увеличава. Ще е почти тихо. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 11° и 16°, по Черноморието – между 7° и 10°, за София – около 14°.

В планините през по-голямата част на деня ще бъде слънчево. След обяд над масивите от Западна България ще се увеличи високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 4°.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Сутринта на места ще има мъгла. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 10°. Температурата на морската вода е от 4°-6° по северното крайбрежие до 7°-8° по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

