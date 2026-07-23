Предимно слънчево по Черноморието

Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в Централна Северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще са предимно между 25° и 30°, в София – около 26°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи, в отделни райони придружени с гръмотевици, ще има главно в Рило-Родопската област. Ще духа умерен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 14°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Сутринта над северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен вятър от северозапад, след обяд по Южното Черноморие – от североизток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 28°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Редактор "Екип на Петел",

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