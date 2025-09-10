Предимно слънчево ще е в средата на седмицата

Снимка: Пиксабей

Днес ще преобладава слънчево време, с разкъсана средна и висока облачност. Изолирани слаби превалявания ще има само в планините от Западна България. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София – около 30, съобщават от НИМХ при БАН.

В планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слабо. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса градуса, на 2000 метра - около 17.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с разкъсана средна и висока облачност. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В четвъртък над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево. Над Западна България въздушната маса ще е неустойчива и там ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще продължи да духа слаб до умерен югоизточен вятър, който в западната част от страната временно ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.

В петък облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, възможно е за кратко да са интензивни, както и да има гръмотевична дейност. Максималните температури ще са от 22 градуса в западните райони до около 30 в източните, където преди обяд ще има и повече слънчеви часове. Вятърът ще е от изток-североизток, слаб до умерен.

