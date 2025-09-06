Предимно слънчево в събота

снимка: Булфото

През нощта срещу събота ще духа слаб до умерен източен вятър. Времето ще е с разкъсана висока облачност.

Минималните температури ще са между 10°C и 17°C, малко по-високи ще са отново по морето до 18-20°C.

През деня в събота ще е тихо със слаб до умерен източен вятър. Времето ще е предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Валежи не се очакват.

Дневните температури ще се понижат и ще са между 28-34°C.

Времето в София

През нощта срещу събота времето ще е с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб източен вятър.

Минималните температури ще бъдат между 12°С до 13°C. През деня ще е слънчево. След обяд и с разкъсана висока облачност. Дневните температури ще се повишат, като максималните ще достигнат 30°-31°C.

Времето в планините

През нощта срещу събота ще е предимно ясно над по-голямата част. Валежи не се очакват.

През деня ще е слънчево, но и ветровито! След обяд и с разкъсана облачност. Максималната температура на височина на 1200 метра ще бъде около 21°C, а на 2000 метра – около 14°C. Ще духа слаб до умерен източен вятър.

Времето по Черноморието

През нощта срещу събота времето ще е предимно ясно. През деня ще е слънчево. Валежи не се очакват, доплва meteobalkans.com.

Вятърът ще духа от североизток-изток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°C. Вълнението на морето ще бъде 1-3 бала. Температурата на морската вода е 24°-25°С.

Времето на Балканите

Ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще се задържи и топло. След обяд над планините се очакват валежи.

