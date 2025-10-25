Предимно слънчево в събота

снимка: Булфото

Топла и слънчева събота с ограничена облачност прогнозират за днес синоптиците от НИМХ.

Температурите ще достигнат 19-20 градуса, а в Сандански - 21. В София максималната температура ще е 17 градуса.

Сутрешните температури остават положителни - около 6-10 градуса.

В Северозападна България на места се очаква да превали.

Над планините облачността ще е разкъсана, по-значителна над западните и централните райони на Стара планина и Родопите. На изолирани места, главно по високите върхове и в Родопите, ще превали слабо. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад, по високите върхове на Рила и Пирин – силен от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 5°.По Черноморието ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. По-значителни временни увеличения на облачността ще има над южното крайбрежие. Ще духа слаб, по северното крайбрежие до умерен вятър от запад-северозапад, който след обяд ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат 18°-20°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

