Предимно слънчево във втория ден от седмицата

Снимка: Пиксабей

Днес ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове главно над планините с развитие на купеста облачност, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и прегърми, съобщават от НИМХ при БАН. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Югоизточна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София – около 33.

В планините ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове с развитие на купеста облачност, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра – около 20.

По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В сряда и четвъртък ще бъде слънчево и сухо, с преобладаващи максимални температури между 30 и 35 градуса. Вятърът ще се запази от изток-североизток, но в повече райони по-често ще бъде умерен.

