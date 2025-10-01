Предлагат 1100 лева майчински през втората година

Снимка: Пиксабей

Социалният министър Борислав Гуцанов потвърди, че с бюджета за следващата година ще се повиши размерът на вдовишката добавка от 30 на 35 процента от пенсията на починалият съпруг, предава БНР.

"Да, абсолютно вярно. Това е част от нашата програма, така, че това също ще се случи, от догодина с бюджета, който предстои", коментира министър Гуцанов, който бе е гост на тържеството в дома за стари хора "Надежда в столицата".

Днес се отбелязва Международният ден на възрастните хора, дали ще и тази година ще има коледни добавки към пенсиите на възрастните хора е рано да се коментира каза Гуцанов, но пое ангажимент всичко което е възможно да бъде направено .

По-рано премиерът Росен Желязков заяви по повод международния ден на възрастните хора, че правителството работи в посока ръст на добавката от 30 на 35 на сто от пенсията на починалия съпруг.

Вдовишката добавка е най-масово изплащаната от Националния осигурителен институт. Статистиката показва, че към края на март такава пенсия получават 667 хиляди пенсионери , а средният размер е 222 лева.

Ще направя предложение майчинските през втората година за отглеждане на дете да се повишат от 780 лв. на 1100 лв. Вече съм подписал предложението, каза още министърът на труда и социалната политика

И още: Ако майката се върне на работа през втората година от майчинството, тя да получава 75% от средствата, а не 50%. Друго предложение е за повишаване на парите за първо, второ и трето дете, посочи също той. Социалното министерство ще предложи помощта за ученици да не е само от първи до четвърти клас и за осми клас, а от първи до осми клас. Целта е всички деца да бъдат обхванати от тази подкрепа, обясни Гуцанов.

Лично на мен много ми се иска следващата година да бъде годината на младите семейства, коментира министърът:

"Лично на мене много ми се иска, независимо че е ден на възрастните хора, следващата година да бъде годината за младите семейства. И затова, виждате, че правим предложения, които са свързани с повишаване на парите за първо дете, за второ дете, за трето дете. По възможност да бъдат не от първи до четвърти и осми клас помощите за деца, а да бъдат от първи до осми клас, всички деца да се обхванат вътре.

Най-важното, което е - за втората година майчински да направим така, че да не е 780 лева, колкото е в момента, а да ги повишим на 1100 лева - това ще бъде предложението, което ще направя, даже вече съм го подписал това предложение".

