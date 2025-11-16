Предлагат 2 милиона долара заплата за Карлос Насар

Кадър Фб

Спортист №1 на България за 2024 година Карлос Насар даде обширно интервю пред Мариян Станков – Мондьо за предаването „Събуди се“ по NOVA. Олимпийският шампион разкри каква е най-голямата сума, която са му предлагали от друга държава - 2 милиона долара годишно. Тежкоатлетът е категоричен, че не би приел подобна оферта за каквато и да е сума, но подчертава, че обстоятелствата в България неведнъж са се опитвали да го изгонят.

„Карло Насар е едно. Федерацията е друго. Тя трябва да ми подсигурява спокойствие. Аз се прибирам в България и се засипвам с неприятности, създадени от Федерацията. Много хора ми казват, то е като във футбола, така, така. Не е като във футбола при нас. Аз ще нося друг флаг на гърба си. И когато ставам шампион ще слушам друг химн. И с други хора ще се прегръщам. И на друго място ще бъдат“, заяви Насар пред Мондьо.

„Това нещо не бих го направил за никакви пари, но не и при никакви обстоятелства, защото обстоятелствата в България неведнъж са се опитвали да ме изгонят натам. Не за пръв път бях в Бахрейн. Бях там като гост на Азиатските младежки игри. След това се слагаха пари на масата, но не съм отишъл с цел преговори“, добави той.

„Два милиона долара годишно с бонусите е най-голямата сума пари, която са ми предлагали от чужда държава, за да напусна родината си. Аз съм българин. Аз не искам, ни най-малко не би ми било приятно да се състезавам за друга страна“, каза още звездата на световните щанги.

