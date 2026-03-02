Предлагат Росен Желязков за подуправител на БНБ

Булфото

Бившият премиер Росен Желязков ще бъде предложен за подуправител на БНБ от гуверньора на централната банка Димитър Радев, съобщи агенция "Фокус", позовавайки се на свой сигурен източник.

Когато Андрей Гюров стана служебен министър-председател, той напусна БНБ и на негово място трябва да бъде избран нов подуправител.

На 25 февруари Народното събрание прие процедурни правила за избора.

Предложение се внася в писмена форма от управителя на БНБ до Комисията по бюджет и финанси чрез председателя на Народното събрание.

Срокът за внасяне на предложението е 7-дневен и изтича в сряда.

Кандидатурата ще бъде разгледана в комисията, ще се проведе изслушване в пленарната зала и гласуване с обикновено мнозинство.

Новият подуправител ще ръководи управление "Емисионно", което от януари се управлява временно от другия подуправител Радослав Миленков, който ръководи "Банков надзор".

