Предлагат безплатен църковен брак през февруари в наш храм

кадър: Бтв

От 7 до 14 февруари се отбелязва Международната седмица на брака. По този повод двойки, които искат да сключат църковен брак, могат да го направят безплатно. Храмът „Покров Богородичен“ в София се включва за втора година в инициативата.

„Всяка брачна двойка, която се появи в рамките на февруари месец, ние ще я венчаем безплатно“, посочват от храма. Обичайната цена на църковния брак е около 100 евро.

За да бъде сключен църковен брак, е необходимо двойките да представят удостоверение за граждански брак и кръщелно свидетелство.

През 2025 година в храма са извършени едва 20 венчавки. „При положение, че преди 20 години, откакто съм в този храм, 20 венчавки правихме през един уикенд - за събота и неделя“, споделя отец Георги за Бтв.

Църковните бракове намаляват драстично, като една от причините за това е демографската криза. „Църковният брак е Божие благословение“, казва той. „За да може тези двама души, които са си дали обещания, вричайки се във вярност един на друг и в любов, да може да устоят с Божията помощ на обещанията.“

Към момента вече има записала се една двойка за безплатен църковен брак. Възможността важи не само за младоженци, но и за двойки, които до момента не са сключили църковен брак, а желаят да го направят.

През целия февруари венчавките в храма ще бъдат безплатни.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!