Предлагат да обявят снежния леопард за национален символ на Киргизстан

Снимка: Пиксабей

Министерството на природните ресурси, екологията и технологичния надзор на Киргизстан внесе на обществено обсъждане проект „За признаването на снежния леопард за национален символ на страната“, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР, цитирана от БТА.

Документът цели закрепването на статута на снежния леопард като символ на природата и културата на страната. Предполага се, че това решение ще подчертае изключителното значение на животното за националната идентичност, ще засили мерките за охрана на редкия вид и ще подкрепи екологичните програми на държавно равнище. Освен това се планира образът на снежния леопард да се използва като туристически и културен бранд на Киргизстан на международната арена.

Основни задачи на проекта са:

- разработването на нормативна база за закрепване на статута на снежния леопард като национален символ;

- утвърждаване на логотипа, описанието и вариантите на използване на образа на снежния леопард в официалните и туристически материали;

- провеждане на мероприятия по запазване и увеличаване на числеността на популацията, включително мониторинг на средата на обитаване и борба срещу бракониерството;

- осъществяване на информационни кампании за повишаване на обществената осведоменост;

- установяване на сътрудничество с международните организации за защита на околната среда и съседните страни;

- развитие на туристическите маршрути и културните мероприятия, свързани с образа на снежния леопард.

С президентски указ от 29 декември 2023 г. снежният леопард вече беше официално признат за национален символ на страната. Сега е необходим нормативен акт от правителството за практическо въплъщаване на решението, определяне на пълномощията на държавните органи и създаване на условия за запазване на популацията на вида.

Приемането на правителствения указ ще позволи не само засилване на мерките за защита на снежния леопард, но и ще повиши международния имидж на Киргизстан като страна, която активно работи в сферата на опазването на природата и запазването на уникалните животински видове.

