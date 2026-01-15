Предлагат гласуването с хартия да се запази само в секции с под 100 избиратели

Снимка: Булфото

На заседание на парламентарната правна комисия депутатите обсъдиха на първо четене законопроекта за промени в Изборния кодекс на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ), който предвижда въвеждане на 100% машинно гласуване. От „Възраждане“ предложиха гласуването с хартия да се запази само в секции с под 100 избиратели.

Машинният вот е единствената гаранция към този момент, който ще ни позволи да отговорим на предизвикателствата с манипулациите, каза Надежда Йорданова от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ). Чрез машинния вот не може да има бюлетини, които са попълнени от членове на избирателните секции, добави тя.

Гласуването с хартия в секции с под 300 избиратели създава проблеми, защото те са в много и по-малки населени места, където е по-голям рискът от евентуално овладяване на комисията, заяви Петър Петров от „Възраждане“ и предложи броят да се намали и да бъде под 100 избиратели. Секциите с под 300 избиратели са 3000, което крие риск от евентуална манипулация, заради това ние ще се въздържим от подкрепа на законопроекта, добави Петров.

За нас е важно вотът да бъде изцяло с машини, защото има начин за удостоверяване на тяхната ефективност, добави Ангел Славчев от „Възраждане“.

Оставката на правителството не означава, че не трябва да положим усилия да направим възможно най-доброто. Взехме си поука, че има проблеми с машините, както е във всеки един софтуер. Няма програма в света, в която да няма врата да се прави манипулация, каза Бранимир Балачев от ГЕРБ-СДС.

Промяна на изборната технология не може да бъде самоцел. ГЕРБ не сме концептуално против машинното гласуване, подкрепяме смесения вот – с хартия и машина. Ако оптичните устройства могат да бъдат въведени навреме, нека да бъдат използвани, каза Георги Кръстев от ГЕРБ-СДС.

Няма доказан проблем с машините, при всички случаи винаги се е оказвало, че проблемът е при хората, които са броили, каза зам.-председателят на ПГ на ПП-ДБ Божидар Божанов. Проблемът е в човешкия фактор, а не в машините.

Ивайло Мирчев от ПП-ДБ отново предложи Централната избирателна комисия (ЦИК) да осигури възможност за демонстрация как могат да се манипулират машините, и след като се докаже, че няма начин, опонентите на законопроекта да го подкрепят.

Председателят на ЦИК Камелия Нейкова заяви, че няма как държавно имущество да се руши, само за да се докаже на невярващите, че машините не работят.

Ще подкрепим законопроекта, ние сме изцяло за машинно гласуване и премахване на хартиеното такова, каза Христо Расташки от „Морал, единство и чест“ (МЕЧ). За нашата парламентарна група машинното гласуване е пътят към бъдещето, добави той.

Юлиана Матеева от „Величие“ заяви, че ще подкрепят законопроекта на ПП-ДБ с ясното съзнание, че това е 100% машинен вот. По-голяма вреда за изборното законодателство, по думите ѝ, е ако бъде приет общият законопроект, защото освен сканиращите устройства за отчитане на гласа, проблем са и преброителните комисии.

В отговор Мая Димитрова от „БСП-Обединена левица“ каза, че няма да има преброителни комисии, ако бъдат приети сканиращите устройства.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!