Предлагат хората без вода да получават компенсации

Снимка: Пиксабей

Народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов постави пред министъра на регионалното развитие и благоустройството въпроса за създаването на законов механизъм за компенсации на потребителите на ВиК услуги при продължително прекъсване на водоподаването и при доставка на вода, която не отговаря на нормативните изисквания за питейно-битови нужди.

По време на парламентарния контрол Стоянов подчерта, че водоснабдяването е жизненоважна услуга от обществен интерес, а непрекъснатостта на водоподаването е официално признат показател за качеството на ВиК услугите, който се следи и оценява от Комисията за енергийно и водно регулиране, съобщават от пресцентъра на "Възраждане". Въпреки това в българското законодателство не съществува механизъм за автоматично компенсиране на потребителите при продължителни режими на водата или при сериозни проблеми с качеството на доставяната вода.

Народният представител обърна внимание на това, че при електроснабдяването съществуват законово уредени компенсации за потребителите при продължителни прекъсвания на услугата, докато при водоснабдяването подобна защита липсва.

„Безспорно е, че потребителят има право на компенсация, когато е прекъснато водоподаването за продължителен период“, заяви Коста Стоянов.

Стоянов определи ситуацията като законодателен парадокс - държавата признава непрекъснатостта на водоснабдяването като основен критерий за качеството на услугата, но не предвижда автоматично намаляване на сметките или обезщетяване на хората, когато тази услуга не се предоставя.

В репликата си народният представител припомни, че по време на последните промени в Закона за водите от „Възраждане“ са внесли конкретни предложения за въвеждане на компенсации за потребителите, но те не са получили подкрепата на управляващото мнозинство.

Предложенията на „Възраждане“ предвиждат освобождаване на потребителите от заплащане на вода за периода, в който чрез лабораторни изследвания е установено отклонение от нормативните изисквания за качеството на питейната вода. Предвидени са и конкретни компенсации при различни периоди на прекъсване на водоснабдяването, включително при продължителни режими на водата.

Като пример за необходимостта от подобни мерки Стоянов посочи кризата с водоснабдяването в Плевен.

„Миналата година много добре си спомняме, че 70 дни Плевен беше без вода. Какви компенсации се дължат? Някой въобще ще даде ли компенсации на тези хора?“, попита народният представител от парламентарната трибуна.

В отговора си министърът посочи, че действащата нормативна уредба предвижда възможности за търсене на неустойки и подаване на жалби срещу ВиК операторите при определени условия, както и възможност потребителите да защитават правата си по съдебен ред.

По думите му обаче основният проблем остава състоянието на ВиК инфраструктурата и липсата на достатъчно водни ресурси в редица населени места.

Министърът призна, че в страната има населени места с очевидни проблеми с водоснабдяването и заяви, че в момента се извършва цялостен анализ на необходимите краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки за справяне с безводието и проблемите във ВиК сектора.

Според Коста Стоянов обаче решаването на дългосрочните проблеми във ВиК сектора не отменя необходимостта от защита на гражданите, които в продължение на дни, седмици, а понякога и месеци остават без достъп до една от най-важните обществени услуги.

Народният представител настоя темата за компенсациите да бъде върната на дневен ред при следващи промени в законодателството, така че потребителите да получат реална защита както при продължителна липса на водоснабдяване, така и при установени отклонения в качеството на питейната вода.

Редактор "Екип на Петел",

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