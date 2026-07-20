Предлагат интелигентни пешеходни пътеки с изкуствен интелект в Бургас

снимка: МВР

Интелигентни пешеходни пътеки с изкуствен интелект да бъдат поставени в Бургас, за да се увеличи безопасността по пътищата, предлагат от българска фирма на местния Общински съвет.

Предложената система съчетава LED сигнализация, видеокамери с изкуствен интелект, интелигентно осветление и възможност за предварително предупреждение на водачите при засичане на пешеходци.

Според авторите й тя е подходяща за рискови пешеходни пътеки, райони около училища и детски градини, спирки на градския транспорт, обществени сгради и натоварени улици с ограничена видимост, информира БНР.

Интелигентната пешеходна пътека повишава видимостта на пешеходците и предупреждава водачите в реално време, когато човек се намира в зоната за пресичане. Системата комбинира активна светлинна сигнализация, насочено осветяване и автоматично засичане, за да направи пешеходната пътека по-ясно забележима при всякакви условия.

Идеята е шофьорите да получават навременни предупреждения при тъмната част на денонощието, дъжд, мъгла или други условия, които затрудняват видимостта, като по този начин се намали рискът от пътни инциденти.

Редактор "Екип на Петел",

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