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Предлагат интелигентни пешеходни пътеки с изкуствен интелект в Бургас

20.07.2026 / 08:07 0

снимка: МВР

Интелигентни пешеходни пътеки с изкуствен интелект да бъдат поставени в Бургас, за да се увеличи безопасността по пътищата, предлагат от българска фирма на местния Общински съвет.

Предложената система съчетава LED сигнализация, видеокамери с изкуствен интелект, интелигентно осветление и възможност за предварително предупреждение на водачите при засичане на пешеходци.

Според авторите й тя е подходяща за рискови пешеходни пътеки, райони около училища и детски градини, спирки на градския транспорт, обществени сгради и натоварени улици с ограничена видимост, информира БНР.

Интелигентната пешеходна пътека повишава видимостта на пешеходците и предупреждава водачите в реално време, когато човек се намира в зоната за пресичане. Системата комбинира активна светлинна сигнализация, насочено осветяване и автоматично засичане, за да направи пешеходната пътека по-ясно забележима при всякакви условия.

Идеята е шофьорите да получават навременни предупреждения при тъмната част на денонощието, дъжд, мъгла или други условия, които затрудняват видимостта, като по този начин се намали рискът от пътни инциденти.

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Редактор "Екип на Петел",

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