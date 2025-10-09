Предлагат на МС да одобри разходи от над 90 млн. за щетите от наводненията

Булфото

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане предлага на Министерския съвет да одобри разходи от над 90 милиона лева за преодоляване на щетите от бедствията и наводненията в страната.

Предвидените в държавния бюджет средства за това са 130 милиона лева за тази година.

Над 5 милиона лева са предназначени за пострадалата от наводнения община Царево във връзка с огромните щети от интензивните валежи през последните дни и продължаващ възстановителен процес за преодоляване на последиците от наводненията през 2023 година, като само през последните дни първоначално предвидените средства за Царево са увеличени близо три пъти.

За преодоляване на щетите от пороите и наводнението във вилно селище "Елените" се очакват оценки на компетентните институции на място, като комисията е в готовност да реагира в максимално кратки срокове.

Вътрешният министър Даниел Митов посочи:

"След летния сезон, след пожарите, сега, за съжаление, есента след интензивните валежи и наводнения, реагираме бързо. Увеличили сме даже средствата за определени общини, които пострадаха. Тепърва ще се събираме, разбира се, за преодоляване на последствията и за превенция от другите такива щети, когато те бъдат оценени.

Всички сме наясно с това, че на територията на страната ни все по-често настъпват различни бедствени ситуации. Знаете какво беше положението и през летните месеци с възникналите многобройни пожари, в последните дни сме свидетели на опустошителните наводнения по южното ни Черноморие".

Даниел Митов каза още, че финансирането на проекти за намаляване на риска от бедствия и преодоляване на последствията са от съществено значение за областите, общините и малките населени места, предаде БНР.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!