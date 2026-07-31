Предлагат нови правила за водните атракции

Снимка: Пиксабей

Нови правила за безопасност при водните атракции предлага Министерството на транспорта и съобщенията. Проектът на наредба за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт туризъм и развлечение, както и извършването на водноатракционни услуги с тях е публикуван за обществено обсъждане, което ще продължи 30 дни, съобщава БНТ.

Предвижда се всеки, който управлява джет извън зоните за организирани атракциони, да притежава свидетелство за правоспособност „водач на плавателен съд за лично ползване (джет)“. В обособените зони плавателните средства ще трябва да разполагат с автоматична GPS система за контрол на района и скоростта.

Затягат се и правилата за водния парашут. Деца под 14 години ще могат да ползват услугата само с родителя или настойника, подписал декларацията за съгласие. Парашутните системи ще подлежат на задължителна техническа проверка, а персоналът ще преминава ежегодно обучение. За капитаните и екипажите се предвижда допълнителна квалификация, включваща специализиран курс и минимум 500 полета.

Всички индивидуални спасителни средства за парасейлинг и „водна шейна“ ще трябва да бъдат оборудвани със свирка за подаване на сигнал при авария. Доставчиците на услугите ще трябва да са вписани в Националния туристически регистър и да имат валидна застраховка „Злополука“ за потребителите.

Новите правила ще се прилагат и за вътрешните водни пътища на страната, включително българския участък на река Дунав. Предвижда се и регламент за зоните извън охраняемите плажове, в които се отдават джетове под наем за кратки периоди.

Контролът ще се извършва чрез съвместни проверки на „Морска администрация“ и „Гранична полиция“. При риск за живота и здравето на гражданите изпълнителният директор на „Морска администрация“ ще може да налага незабавни принудителни административни мерки.

За да се осигури технологично време на бизнеса за подготовка и инвестиции в ново оборудване и обучения, влизането в сила на преобладаващата част от промените е отложено за 14 октомври 2026 г. По този начин новите правила ще заработят ефективно преди старта на летния туристически сезон през следващата година.

Наред със завишените мерки за безопасност, проектът въвежда и облекчения за бизнеса чрез прилагане на правилата за вътрешни административни услуги. Документите между ИА „Морска администрация“, ГД „Гранична полиция“ и Военноморските сили ще се обменят изцяло по служебен път, а заявленията могат да се подават и по електронен път по реда на Закона за електронното управление.

Редактор "Екип на Петел",

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