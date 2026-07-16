Предлагат оперативни звена за малки ремонти в петте района на Варна

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Предложение за създаване на пет звена за т. нар. малки ремонти във всеки от районите на Варна подготвя до общинските съветници работна група по идея на Христо Димитров, председател на Общински съвет-Варна, с участието на кмета на града Благомир Коцев и районните кметове.

От районните администрации казаха, че ежедневно получават десетки сигнали от граждани за опасни детски площадки, счупени плочки, опасно стърчащи железа, но те не могат да действат бързо заради бюрокрацията по възлагането на ремонтите на фирмите, с които общината има сключени договори, които изтичат в края на септември. По тази причина, ако всеки район разполага с хора и техника, може да се действа бързо и оперативно.

Идеята предстои да бъде доразвита и предложена за гласуване на следващите сесии на Общинския съвет, предаде Радио Варна.

Според районните кметове в момента възлагането на подобни дейности чрез общински структури и обществени поръчки често забавя реакцията. Тук водеща е неотложността - нещо, което трябва да стане спешно и нещо, за което не трябват толкова много средства. Тук говорим например за счупена плочка, която създава предпоставка за опасност, за боядисване или смяна на дъска на пейка. Тук не говорим за нещо мащабно, каквото е преасфалтирането, поясни Николай Костадинов, кмет на район "Владислав Варненчик". Според кмета на район "Аспарухово" Ивайло Маринов районните администрации трябва да имат собствен бюджет, за да могат да се възползват от възможността за извършване на бързи ремонти. И да можем да носим отговорност пред гражданите, допълни той. Да се поддържа изграденото - това трябва да е основна цел на малките ремонти. В момента те се извършват бавно и неефективно, смята Янислава Шопова, кмет на район "Одесос". Според нея ремонтите трябва да могат да се възлагат и контролират от районните администрации. По този начин, смята Шопова, кметствата ще имат бърз достъп за справяне с проблемите. Идеята не е лишена от логика, заяви председателят на Общинския съвет във Варна Христо Димитров. Той даде идея да се направи мострен участък към някое кметство или към Общината, за да се усети какви са проблемите и да се усъвършенства. Реализацията е бързо възможна, каза още Димитров.

Редактор "Екип на Петел",

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