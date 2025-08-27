Предлагат пещера Бисерна да влезе в списъка на 100-те Национални туристически обекта

Снимка: Гугъл мапс

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов декларира в писмо до председателя на Управителния съвет на Българския туристически съюз (БТС) подкрепа за включване на пещерата Бисерна в списъка на 100-те Национални туристически обекта, съобщиха от пресцентъра на Община Шумен.

Пещерата представлява изключителна природна забележителност с важно екологично и туристическо значение. Със своите сталактити, сталагмити и уникални образувания като „Трона“ и „Парахода“, както и с 14 защитени вида прилепи, домуващи в нея, тя заслужава своето място сред най-забележителните туристически обекти в страната, се посочва в писмото от кмета на Шумен. Общината счита, че добавянето на Бисерна към списъка на 100-те национални обекта ще допринесе за повишаване на туристическия интерес към региона, както и за популяризирането на природното ни наследство на национално ниво, изтъква още кметът на Шумен, добавиха от пресцентъра на местната администрация.

Инициативата за включването на пещерата Бисерна в списъка на 100-те национални туристически обекта е на арх. Валерий Колев – председател на сдружение „Обединени за Шумен“, д-р Владимир Йолов – председател на сдружение „Седми пехотен преславски полк“, и Ангел Филипов – председател на туристическо дружество „Мадарски конник“. В предложение до кмета на Шумен те посочват, че останалите стъпки по вписване пред Българското туристическо дружество са извършени. Предстои процедура за вземане на решение от страна на БТС, който администрира списъка със 100-те национални туристически обекта, допълниха от пресцентъра на Община Шумен.

Към настоящия момент част от списъка на 100-те национални обекта на територията на град Шумен са Историко-археологическият резерват „Шуменска крепост“, Паметникът „Създатели на българската държава“, Регионалният исторически музей, както и Томбул джамия „Шериф Халил паша – 1744 година“. Те са под номера 94 и 95 със съответните буквени сигнатури към тях за всеки от обектите и са достъпни на сайта на БТС. Област Шумен е представена в списъка с общо 7 обекта, като под номера 96-98 са тези извън град Шумен - Националният историко-археологически резерват (НИАР) „Плиска“, НИАР „Мадарски конник“ и НИАР „Велики Преслав“, съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

БТА припомня, че пещерата Бисерна ще бъде отворена за посещение от 3 септември. За това съобщиха от Дирекцията на Природен парк „Шуменско плато“. Пещерата е обитавана от 14 вида прилепи. Обичайно тя се отваря за посещения само през пролетта и есента, заради жизнения цикъл на прилепите. Пещерата е благоустроена по проект от Оперативната програма „Околна среда“, а основната цел е ползването ѝ за научни цели, като редът за достъп е съобразен с опазването на прилепите. Те са защитен вид според Закона за биологичното разнообразие, припомниха от природния парк.

