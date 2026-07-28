Предлагат по-дълга коледна ваканция за учениците

Снимка: Булфото, архив

По-дълга коледна ваканция за учениците предлагат от Синдикат „Образование“. Те са направили проучване за учебното време и ваканциите през следващата 2026/27 учебна година.

Според тях учениците трябва да почиват от 23 декември до 8 януари включително.

Във варианта на МОН виждаме продължаване на тенденцията, в която се цели увеличаване на учебното време. Ние от Синдиката имаме безспорни доказателства, че това очевидно няма да доведе до по-добро качество на българското образование, съобщават от пресцентъра на организацията.

Ето какво още пише в позицията:

Позицията на Синдикат „Образование“ е последователна: българското образование няма нужда от повече учебни дни, часове и секунди, а от по-добро образование чрез цялостна реформа на философиите. Българските ученици и сега учат около 180 учебни дни, което е над средното за много европейски държави. В същото време националните и международните изследвания и националните резултати показват, че проблемите са свързани с претоварените учебни програми, липсата на дисциплина, административната тежест, абдикацията на много родители от възпитанието и липсата на отговорност, ниската мотивация и недостатъчните практически умения, а не с броя на учебните дни. Очевидно да се гони качество чрез „повече време“, вместо чрез по-добра организация и съдържание, е като да се пълни бъчва без дъно.

Само 9% от респондентите на актуалното изследване на синдиката, провело се през последната седмица, допускат учебното време като фактор за качество. Останалите 90,5% са категорични, че механичното увеличаване на учебното време не е имало качествени резултати.

МОН продължава да включва почивни дни и официални празници в категорията „ваканции“, което създава илюзия за по-дълги ваканции. Това би имало смисъл точно толкова, колкото хипотезата да включим и почивните дни в категорията „учебно време“.

95% от участниците в синдикалното проучване смятат, че включването на почивните и празничните дни в категорията „ваканции“ не е релевантно и не мотивира учениците и учителите. Това създава една илюзия у родители и ученици за ваканции, които не съществуват.

В проекта за учебното време на МОН съществува и един голям дефицит – климатът. Разпределението на учебното време не отчита „глобалните климатични промени“ и че през юни ученици и учители понякога работят в нечовешки условия при над 35-градусови температури, като тази граница не трябва да надвишава 28 градуса.

По този показател 95,8% от анкетираните учители и заинтересовани страни твърдят, че българските образователни институции, въпреки регламентите на Наредба № 24 от 2020 г. за физическата среда, не са приспособени за работа при температури над 28 градуса.

В унисон с българските традиции и добрите години на българското образование през миналия век предлагаме една по-дълга коледна ваканция от 23.12.2026 г. до 08.01.2027 г. включително. Това предложение е подкрепено от 96,7% от учителите и заинтересованите страни.

Предложението за удължаване на коледната ваканция се подкрепя с аргументи, свързани с благополучието на учениците и учителите, превенцията на зимната заболеваемост и съхраняването на семейните и културните традиции. По-дългата почивка ще допринесе за възстановяването след интензивния учебен период, като поставя грижата за участниците в образователния процес сред водещите критерии при изготвянето на учебния календар. Тя има и разумна превантивна и организационна стойност в условията на повишена зимна заболеваемост, като може да ограничи отсъствията и затрудненията в учебния процес след празниците. Същевременно предложението създава възможност за отбелязване на значими български празници като Йордановден и Ивановден, подкрепяйки семейната, културната и националната идентичност в съответствие с целите на Закона за предучилищното и училищното образование.

Редактор "Екип на Петел",

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