Предлагат създаване на единен национален регистър на електрическите тротинетки

Създаване на единен национален регистър на индивидуалните електрически превозни средства и техните собственици, който да се използва от всички общини в страната, предвижда законопроект за промени в Закона за движението по пътищата, съобщават от пресцентъра на „БСП-Обединена левица“. Предложението е внесено от председателя на парламентарната Комисия по транспорт и съобщения в Кирил Добрев (БСП-Обединена левица) и неговия заместник Андрей Рунчев (ГЕРБ-СДС).

Предвижда се регистърът да бъде изграден и поддържан от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Според предложението условията и редът за регистрация на електрическите тротинетки ше се определят с единен подзаконов нормативен акт на Министерския съвет, вместо с различни наредби на отделните общински съвети, предаде БТА.

„Целта на законопроекта е да се въведе унифицирана автоматизирана информационна система, която да се използва от всички общини в страната. Това ще улесни гражданите, които управляват електрически тротинетки на територията на повече от една община, както и ще подпомогне контролните органи при изпълнение на законово определените им функции“, казва Кирил Добрев, цитиран от пресцентъра на политическата партия.

В законопроекта е заложено Министерският съвет да приеме съответната наредба в срок до три месеца от влизането в сила на промените, а собствениците на индивидуални електрически превозни средства да ги регистрират до 1 юли 2026 г.

С предложените изменения се създава и изрична правна възможност за монтиране на устройства за контрол на правилата за движение и видеонаблюдение върху светофарните уредби. Липсата на ясно законово основание досега е водела до разнопосочни тълкувания и различна практика в отделните общини. Новият текст цели да внесе яснота и да гарантира еднакво прилагане на закона, пише в съобщението.

Предложенията са логично продължение на приетите през юли промени в Закона за движението по пътищата, с които беше въведено изискване водачите на електрически тротинетки да имат валидна застраховка „Гражданска отговорност“, а превозните средства да подлежат на регистрация. В резултат на промените в закона електрическите тротинетки нямат право да се движат в тъмната част на денонощието. Водачът на индивидуално електрическо превозно средство е длъжен да се движи по велосипедната инфраструктура, а при липса на такава - възможно най-близо до дясната граница на платното за движение, пирпомня БТА. Освен това водачът е длъжен да се движи с изправно индивидуално електрическо превозно средство, което развива максимална скорост до 25 км/ч., както и да ползва защитна каска.

