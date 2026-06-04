Предлагат създаване на национален електронен регистър на таксиметровите стоянки в България

Булфото

Европейският център за развитие на таксиметрови политики (ЕЦРТП) предлага създаването на Национален електронен регистър на таксиметровите стоянки в Република България.



Според организацията в момента между отделните общини съществуват значителни различия в организацията и управлението на таксиметровите стоянки. На много места липсва актуална информация, някои стоянки се закриват временно или постоянно без достатъчна публичност, а в отделни случаи няма ясни данни колко официални стоянки функционират на територията на съответната община.



От ЕЦРТП смятат, че е необходимо създаването на единен национален регистър, който да бъде достъпен за граждани, таксиметрови водачи, превозвачи и институции, пише "Морето".



Предлага се в регистъра да бъдат включени:



• точното местоположение на всяка стоянка;



• GPS координати;



• брой разрешени места;



• статус на стоянката – активна, временно преместена или закрита;



• дата на последна проверка;



• снимков материал;



• информация за ремонти и временни ограничения.



По мнение на организацията подобен регистър ще осигури по-голяма прозрачност и по-добра организация на таксиметровите услуги, като същевременно ще подпомогне общините при планирането на необходимостта от нови стоянки.



От ЕЦРТП подчертават, че таксиметровите стоянки са важна част от транспортната инфраструктура на населените места и тяхното управление следва да бъде модерно, публично и достъпно за всички.



За реализирането на инициативата организацията разчита и на подкрепата на СЪЮЗ ТАКСИ и Европейската конфедерация на таксиметровите камари, асоциации и съюзи (ЕКТКАС). Според ЕЦРТП двете структури могат да окажат експертна помощ при разработването на структурата, съдържанието и стандартите за поддържане на бъдещия национален регистър.



От центъра са убедени, че чрез сътрудничество между общините, браншовите организации и държавните институции може да бъде създаден ефективен инструмент в полза както на водачите и превозвачите, така и на гражданите и местната власт.



ЕЦРТП ще внесе официално предложение до Националното сдружение на общините в Република България за започване на национална дискусия по темата и за създаването на Национален регистър на таксиметровите стоянки в страната.

Редактор "Екип на Петел",

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