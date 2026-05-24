Предлагат сериозно увеличение на парите на военните ни зад граница

снимка: Булфото

Министерството на отбраната предлага сериозно вдигане на командировъчните средства и издръжката за българските военнослужещи и цивилни служители, изпратени на мисии в чужбина.

Промените в наредбата, публикувани днес в правителствения портал за обществени консултации, целят да спрат острия отлив на кандидати за международни длъжности в структурите на НАТО и Европейския съюз. Основната причина за актуализацията е сериозното изоставане на досегашните бюджети спрямо инфлацията и драстичния ръст на потребителските цени в приемащите държави, предава Дунав мост.

От мотивите на военния министър става ясно, че в момента най-малко 142 български военнослужещи заемат високи позиции зад граница и учението на техните бюджети е критично за изпълнението на съюзническите ни ангажименти.

"Неактуализираните размери на командировъчните средства водят до отлив на кандидати за заемане на международни длъжности и затрудняват поетите от България ангажименти за попълване на квотите си от личен състав във военните структури на съюзите, в които страната ни е член", отчитат от Министерството на отбраната.

Според новата таблица с базисни размери, най-високи дневни пари ще се изплащат за мисии в Швейцария – 149 евро на ден, и в САЩ – 139 евро на ден. На дъното на списъка по размер на издръжката остават държави като Йемен и Узбекистан. Допълнителните бонуси ще се изчисляват като процент от базата в зависимост от конкретното звание и заеманата длъжност по веригата на командване.

Проектонаредбата въвежда напълно еднакъв подход при отчитането на престоя на членовете на семействата на командированите в международни организации с тези в задграничните представителства на страната ни. Държавата ще уеднакви и увеличи средствата, отпускани за покриване на наеми за жилища, учебни такси за децата, медицинско обслужване и здравно осигуряване.

Сериозна промяна има и при транспортните разходи. Финансовите лимити за превоз на личен багаж с наземен и воден транспорт вече се изравняват изцяло с праговете, които до момента се отпускаха единствено за въздушен превоз, допълва Дунав мост.

Ограничения при разходите за обзавеждане

Заедно с увеличението на парите, военното ведомство затяга контрола над някои специфични разходи. Напълно се премахва възможността държавата да плаща за повторно купуване на мебели и обзавеждане на жилище, ако даден служител бъде изпратен в една и съща държава два или повече пъти в рамките на четири години.

В същото време се удължава срокът, в който военнослужещите имат право на командировъчни пари при служебни пътувания обратно до България, когато това е свързано с участие в мащабни учения на НАТО и ЕС на територията на страната ни. Промените предвиждат и възможност за финансова помощ от ведомството при внезапна смърт на придружаващ член от семейството по време на мисия.

"Увеличението в базисния размер на дневните командировъчни пари при дългосрочно командироване на служителите в чужбина ще доведе до преодоляване на съществуващото несъответствие на средствата за издръжка на дългосрочно командированите служители с ръста на потребителските цени в приемащите държави. Очакванията са увеличаване в броя на желаещите да заемат длъжности зад граница, с което да нормализира процесът на ежегодна ротация", посочват от пресцентъра на министерството.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!