Предлагат школо във врачанско село за включване в списъка на защитените училища

Снимка: Гугъл мапс

Общинският съвет в Криводол прие Основно училище (ОУ) „Васил Левски“ в село Ракево да бъде предложено за включване в Списъка на защитените училища за учебната 2026/2027 година. Решението е взето на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация и Постановление на Министерски съвет №121 от 23 юни 2017 г., регламентиращи критериите за определяне на защитени детски градини и училища.

Предложението е изготвено след мотивирано писмо от директора на училището Илиана Георгиева. Според данните, които тя представя, през учебната 2026/2027 г. в ОУ „Васил Левски“ ще се обучават 101 ученици в седем паралелки от I до VII клас, като 52-ма от тях са пътуващи. От село Градешница до училището пътуват 21 деца, които при евентуално закриване или преобразуване на училището ще трябва да изминават 21 км в едната посока до най-близкото общинско училище „Св.св. Кирил и Методий“ в Криводол.

В мотивите се посочва, че ОУ „Васил Левски“ осигурява целодневна организация на учебния процес, едносменен режим, както и безплатна закуска и обяд за всички ученици, посочва БТА. То участва и в националните схеми за предоставяне на плодове, мед и млечни продукти на Държавен фонд „Земеделие“.

Общината отчита и трайна тенденция за намаляване броя на децата в региона, както и факта, че голяма част от пътуващите ученици са от социално слаби семейства. Според местната администрация включването на училището в списъка на защитените ще гарантира равен достъп до образование, ще намали риска от отпадане на ученици и ще допринесе за задържане на населението в малките населени места.

