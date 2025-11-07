Предлагат ваксинация за бременни жени срещу респираторно-синцитиален вирус

Снимка: Пиксабей

По предложение на Националния експертен съвет по имунизации, подкрепено от Експертния съвет по акушерство и гинекология, както и от главния координатор на Експертния съвет по неонатология, към целевите имунизации в страната се добавя целева имунизация срещу респираторно-синцитиален вирус (RSV) при бременни жени, чиято бременност е между 24-та и 36-а гестационна седмица. Това е посочено в мотивите към предложението за нормативни промени в Наредбата за имунизациите в Република България, посочва БТА. Проектът за промени е публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването за едномесечно обществено обсъждане.

Целевата имунизация е безплатна. RSV е често срещан респираторен вирус, който причинява от леки грипоподобни симптоми до тежко заболяване и смърт при бебета на възраст под шест месеца, както и при възрастни хора над 65-годишна възраст и имунокомпрометирани пациенти. По данни на Световната здравна организация RSV е един от най-честите причинители на остри инфекции на долните дихателни пътища при деца, като всяка година води до над 3,6 милиона хоспитализации и около 100 000 смъртни случая при деца под 5-годишна възраст. В страните от Европейския съюз всяка година средно 245 244 са хоспитализациите, дължащи се на RSV при деца на възраст под пет години, като повечето случаи се срещат сред деца на възраст под една година.

В същия проект за промени в Наредбата за имунизациите се предлага ваксината срещу варицела да бъде включена в Имунизационния календар на страната и да бъде задължителна.

Прогнозната стойност за осигуряване на необходимите количества ваксини за задължителна имунизация срещу варицела и целева имунизация срещу респираторно-синцитиален вирус е 5 547 000 лв. за 2026 година. За 2027 и за 2028 г. е предвидено увеличаване на обхвата сред бременните, като общата стойност на двете ваксини ще бъде 6 457 800 лв. годишно, се посочва в мотивите.

