Предлагат въвеждане на оценка по дисциплина за децата и наказания за родители

снимка Булфото

Въвеждане на оценка по дисциплина в свидетелството за завършен клас и ясни санкции за груби нарушения на училищните правила – това предлага Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ като част от мерките срещу растящата агресия в училищната среда. Поводът е поредният тежък инцидент, при който ученик беше намушкан от свой връстник.



Според синдиката подобни трагедии показват, че насилието в училище не може да бъде спряно с технически мерки като металдетектори и охрана.

„Металдетекторите няма да възпитат уважение, съпричастност и дисциплина. Проблемът е социален, не технически. Решението е в цялостна държавна политика за възпитание, социална култура и отговорност“, заявяват от организацията.

От синдиката настояват, че училището трябва да възстанови авторитета си като място, в което се възпитават ценности и дисциплина. Затова предлагат въвеждане на реална оценка по дисциплина, която да влияе върху общия успех на учениците, както и по-строги наказания за системни нарушения – включително временно отстраняване и задължителна работа с психолози.



Синдикат „Образование“ предлага и въвеждане на правна и морална отговорност на родителите за поведението на техните деца.



Сред предложенията са административни и финансови санкции за родители на ученици, които системно проявяват агресия, както и стимули за тези, които активно сътрудничат с училището и подпомагат възпитателния процес.



„Агресията в училище често започва от липсата на внимание и контрол у дома. Родителите трябва да бъдат част от решението, не от проблема“, се казва в позицията на синдиката.



От „Подкрепа“ подчертават, че борбата с насилието в училище изисква съвместни действия между Министерството на образованието и науката, Министерството на вътрешните работи, социалните служби и неправителствения сектор.



Според тях само координирана и последователна политика може да изгради ефективна система за превенция и навременна реакция при случаи на агресия.

„Българското училище не се нуждае от повече камери и металдетектори, а от повече уважение, дисциплина и отговорност – от всички: ученици, родители, учители и институции. Без възстановяване на реда и моралните устои, всяка следваща трагедия ще бъде само въпрос на време“, се казва още в позицията на синдиката, предаде морето.нет..

