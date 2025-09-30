Предлагат задължителни боди-камери за служителите на "Автомобилна администрация"

Булфото

„Да, България“ внесе законопроект за задължително използване на боди-камери от служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Законопроектът изисква, при осъществяване на контрол по Закона за автомобилните превози и по Закона за движението по пътищата, служителите на ИААА да имат включени боди-камери.

От партията заявяват, че това, което видяхме с камионите на Роби Уилямс, едва ли е изолиран случай, и припомнят, че преди десетина години беше хванат бивш шеф на ИААА със стотици хиляди в кеш в гардероба.

„Да, България“ настоява законопроектът да бъде разгледан максимално бързо, защото „усещането за корупция“, както в ГЕРБ наричат поголовната корупция в България, трябва да бъде пресичано категорично, докато се превърне в усещане за нормална европейска държава.

