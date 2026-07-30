Предложение: 18 години да е минималната възраст за управление на тротинетка

Булфото

Ще предложим 18 г. да е минималната възраст за управление на електрическа тротинетка.

Това каза в ефира на БНР Владислав Стоицов, председател на Българска асоциация за електромобилност, като обясни:

"В момента лица под 16-годишна възраст нямат право да използват ел. тротинетка, а родителите им носят отговорност. Правилата са - да се използва задължително предпазна каска, да се управлява с максимална скорост до 25 км/ч по велосипедните алеи, а не по пешеходните, където няма велоалеи - да се движат най-вдясно по пътната лента и то по улици, където е до 50 км/ч максималната разрешена скорост за автомобили".

Той посочи, че друго предложение е да се категоризират тротинетките според мощността им и риска, който представляват, като при най-мощните да се изисква свидетелство за правоуправляние.

По думите на Стоицов не електрическите тротинетки са проблемът, а хората, които ги управляват и основен проблем са децата:

"Ако се управляват от хора, които имат култура на поведение на пътя и спазват правилата за движение по пътищата, няма да ги имаме тези проблеми. Родители, които позволяват на детето си да използва мощна тротинетка, развиваща до 50 км/ч, какво могат да очакват, когато то се качи на автомобил, когато е свикнало да погазва закона. ... Проблемът не е нито в закона, нито в тротинетките. Проблемът е, че трябва да се повиши културата на поведение на пътя, независимо от транспорта, хората трябва да се научат да спазват закона и да се съобразяват с всички участници в движението".

Владислав Стоицов подчерта, че всички тротинетки, които се продават в търговската мрежа, са ограничени от производителя на 25 км/ч максимална скорост, но това лесно може да се премахне и се прави масово.

По думите му общините трябва да изградят адекватна велосипедна инфраструктура, която да бъде отделена от автомобилния трафик:

"Единственият начин да намалеят инцидентите е да се инвестира от общините във велосипедна инфраструктура".

Редактор "Екип на Петел",

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