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Предложение: 18 години да е минималната възраст за управление на тротинетка

30.07.2026 / 07:14 2

Булфото

Ще предложим 18 г. да е минималната възраст за управление на електрическа тротинетка.

Това каза в ефира на БНР Владислав Стоицов, председател на Българска асоциация за електромобилност, като обясни:

"В момента лица под 16-годишна възраст нямат право да използват ел. тротинетка, а родителите им носят отговорност. Правилата са - да се използва задължително предпазна каска, да се управлява с максимална скорост до 25 км/ч по велосипедните алеи, а не по пешеходните, където няма велоалеи - да се движат най-вдясно по пътната лента и то по улици, където е до 50 км/ч максималната разрешена скорост за автомобили".

Той посочи, че друго предложение е да се категоризират тротинетките според мощността им и риска, който представляват, като при най-мощните да се изисква свидетелство за правоуправляние.

По думите на Стоицов не електрическите тротинетки са проблемът, а хората, които ги управляват и основен проблем са децата: 

"Ако се управляват от хора, които имат култура на поведение на пътя и спазват правилата за движение по пътищата, няма да ги имаме тези проблеми. Родители, които позволяват на детето си да използва мощна тротинетка, развиваща до 50 км/ч, какво могат да очакват, когато то се качи на автомобил, когато е свикнало да погазва закона. ... Проблемът не е нито в закона, нито в тротинетките. Проблемът е, че трябва да се повиши културата на поведение на пътя, независимо от транспорта, хората трябва да се научат да спазват закона и да се съобразяват с всички участници в движението". 

Владислав Стоицов подчерта, че всички тротинетки, които се продават в търговската мрежа, са ограничени от производителя на 25 км/ч максимална скорост, но това лесно може да се премахне и се прави масово. 

По думите му общините трябва да изградят адекватна велосипедна инфраструктура, която да бъде отделена от автомобилния трафик:

"Единственият начин да намалеят инцидентите е да се инвестира от общините във велосипедна инфраструктура".

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Коментари
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0
kris (преди 49 минути)
Рейтинг: 640980 | Одобрение: 126690
Като гледам снимката си мисля, че тия с големите дупенца имат нужда да вървят повече пеша, че да заслабнат поне малко...!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
2
0
уйчо (преди 1 час)
Рейтинг: 136399 | Одобрение: 9784
И книжка, ако трябва, да се въведе нова категория. Товз си е мпс, което може да се движи със сериозна скорост, не може да изскачаш на пешеходни пътеки, да минаваш на червено или диагонално през кръстовища, през пешеходни зони да бръмчиш между хората. Като извършиш няколко нарушения и ти отнемат точките или книжката и кола да не можеш да караш.

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