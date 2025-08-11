Предложение: Час за Морската градина и Антон Новак във варненските училища

Фейсбук

Варненските ученици може да имат специален час, посветен на Морската градина и нейния създател – легендарния градинар Антон Ян Новак. Идеята е на Първо орхидеено общество в България и е представена от неговия президент Крум Сотиров в новия подкаст „Зеленото изкуство на Варна“, подкрепен от фонд „Култура“ на Община Варна.



Предложението предвижда един час на класа да бъде отделен за темата „Морска градина“, с цел младите варненци да опознаят богатата ѝ растителност и история, както и значението ѝ за града. Лекторите от орхидееното общество предлагат да се включат в образователната инициатива, за да привлекат вниманието на учениците.



Чехът Антон Новак посвещава 42 години от живота си на създаването на зелената визия на Варна, като лично засажда над 10 000 дървета и обогатява парковете на града с редки видове като сакура, гинко билоба и средиземноморски пинии. Основаното от него Пепиниерско дружество произвежда растения за Морската градина и градските паркове, а доброволци – лекари и учители – провеждат безплатни обучения по градинарство.



„По начина, по който е композирана Морската градина на Варна, може да се напише учебник по градинарство“, казва Крум Сотиров, цитиран от "Морето".

