Предложение: Прехвърляме коли без нотариус и такса

От ДСБ предлагат да се прехвърлят моторни превозни средства (МПС) без нотариус, стана ясно от думите на депутата от ПП-ДБ Йордан Иванов пред медиите в парламента. "Предлагаме да се модернизира начина за прехвърляне на МПС в България по европейски модел. България е единствената държава, при която да си прехвърлиш МПС - отиваш при нотариус. Това е измислена такса, която настояваме да премахнем", каза Иванов, пише Актуално.

Идеята е да се запази опцията, който иска да отиде при нотариус и да си прехвърли МПС-то. "Настояваме МВР и КАТ да се ангажриат с този въпрос и да въведем прехвърляне с обикновен писмен договор", посочи още Иванов.

Целта на законопроекта

Моника Ангелова от екипа по законопроекта изтъкна, че целта е намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. "Основното, което предвиджаме е една алтернатива на нотариалното прехвърляне на автомобили и мотоциклети с договор в обикновена писмена форма. Това е съкратена процедура, по която могат да се прехвърлят автомобили и мотоциклети. Основната идея е да се прехвърлят след като бъде прекратена тяхната регистрация", каза Ангелова.

Според нея всички проверки, които трябва да бъдат извършени, са предвидени, но идеята е да се извършват от държавата в лицето на МВР.

