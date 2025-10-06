Предложение за брак в Ергенът

Кадър Фб

Йовица обмисля много сериозна крачка

Когато си влюбен, виждаш света в най-красивите и деликатни нюанси. Въпреки че Йовица и Филипа се срещнаха наскоро в "Ергенът: Любов в рая", художникът вече рисува розово бъдеще за двамата и дори планира да предложи брак на чаровната козметоложка, за която изпитва трепети.

"Аз съм на 34 години, не ми се губи време. Наиграл съм се, наживял съм се. Това, което ми липсва, е половинка в живота. Представям си Филипа като жената до себе си в бъдеще, с подписа", призна северномакедонецът.

Художникът е убеден, че той и любимата му ще оцелеят като двойка. Филипа също мечтае за стабилност и съзира потенциал във връзката им. "Йовица е моята мъжка версия, в него виждам решителност, адаптивност и креативност", каза тя, но, на този етап остана предпазлива и категорично отхвърли опитите за най-интимна близост.

Същевременно отношенията между модела Ана-Шермин и бизнесмена Красимир влязоха в остра фаза в "Ергенът: Любов в рая". В момента диалогът им изглежда сякаш невъзможен.

Бизнесменът се измори от безкрайните изисквания на избраницата с, и се почувства наранен от решението й да покани друг на среща. "Ти си жената, която претендира с интелектуално ниво, а държанието ти е детско. Предпочитам да знаеш един език по-малко, но да постъпваш в дадени ситуации ОК, вместо да знаеш един език повече и да постъпваш по този начин", каза той на Ана, която излезе с инженера Стефан, за да натрие носа на бизнесмена.

Конфликтът между двамата ескалира на традиционния банкет и изненада всички, които смятаха, че нервите на Красимир са здрави като корабни въжета.

