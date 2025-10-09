Предложиха участник в "Игри на волята" за депутат

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

С уникален речев залп Чикагото от Феномените атакува своята съплеменичка Гордиенко.

Това стана тази вечер на съвета на племето пред Ралица Паскалева.

Гордиенко е срам и позор за един човек, който претендира, че активен спортист, който тренира бойни изкуства, стартира своето нападение Чикагото.

За мен е абсолютно никакъв състезател, не е абсолютно никакъв боец. Тя не е спряла да се оплаква - от коляно, от кръст, от пропадане на свода, хрема, ненаспиване, глад, земята е твърда, че не може да спи.

От както сме почнали в игрите, тя няма един завършен компонент. С тия приказки, които ги приказва и омотава хората, може да стане за депутат, но не е за боец, продължи своя рейд Чикагото.

Може да си ги говори най-различна сладки приказки, мен не може да ме убеди по никакъв начин, коментира още той.

Така Чикагото изложи своите доводи защо смята Гордиенко за най-слабото звено не само в племето на Феномените, но и в цялата надпревара.

След края на племенния съвет пред Ралица Паскалева на номинирани бяха Чикагото и Гордиенко, като в битка на Арената ще стане ясно кой ще отпадне.

