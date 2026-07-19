Предотвратиха кибератака срещу "Еврохолд България" и "Евроинс"
Пиксабей
Целта на нападателите е била кражба на фирмени данни
„Еврохолд България“ и дъщерното застрахователно дружество „Евроинс“ са неутрализирали мащабна кибератака срещу своите информационни системи през изминалата седмица, съобщават от пресцентъра на холдинга, цитира Дунав мост.
Според официалната информация, атаката е осъществена чрез съвременни хакерски методи. Основната цел на нападателите е била да блокират оперативната дейност на компаниите, да откраднат чувствителни данни и да осъществят шантаж, който в крайна сметка да доведе до уронване на корпоративната репутация на дружествата.
„Няма да се поддадем на опити за изнудване. Компаниите от групата продължават да изпълняват ангажиментите си към своите клиенти и партньори“, категорични са от ръководството на финансовата група.
Временни затруднения за потребителите
Вследствие на злонамерените действия са възникнали единствено временни технически затруднения. Те са били свързани предимно с достъпа на клиентите до официалния уебсайт и до онлайн системите за обслужване на застрахователя.
От холдинга уточняват, че атаката е била спряна благодарение на бързата реакция на вътрешните екипи по информационни технологии и киберсигурност. Действията по пълното неутрализиране на заплахата са осъществени в тясно сътрудничество с компетентните държавни институции.
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