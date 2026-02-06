Предприемач: България води разточителна финансова политика

Редактор: Недко Петров

България от няколко години води една недобра и сравнително разточителна финансова политика от гледна точка на разходите. Защото разходите значително превишават приходите от това, че текущите разходи много се увеличават, и най-вече разходите свързани с всякакви социални плащания. Включително пенсии, включително и други свързани и с така наречените изключително много решения на ТЕЛК. Казвам го нарочно така наречените, тъй като те юридически са решения на ТЕЛК, но това са няколко стотин хиляди българи. Ние сме една нация, пълна с инвалиди, които отнемат изключително голям ресурс.

Това заяви предприемачът Пламен Данаилов.

Иначе по отношение на приходната част политиката е сравнителна консервативна, с неголеми и резки промени. Сравнително малко са промените и това показва една стабилност. Заради това приходите в държавата бележат всяка година един никак малък и даже значителен ръст във всички данъци спрямо предходната. Но спрямо заложеното рядко успяват да го постигнат, продължи депутатът от „Има такъв народ“.

Защото, за да може да се напаснат тези големи разходи, първо се прави разходната част на държавата, а после се напасва приходната част, което е грешно. Трябва да можем да се простираме спрямо приходната част и тогава да определим разходната. Но това има своите логически обяснения, след като в рамките на няма и пет години ще се явяваме на осми избори, допълни в „Студио Хъ“ бившият заместник-мнистър на енергетиката.

