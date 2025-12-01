Предприемач: Довечера протестираме срещу идиотщините в тази държава

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Довечера София отново идзлиза на протест.

Въпреки, че у нас има много несправедливост, за мен протестът довечера не е за партия или правителство, а за това какво ще бъде гласувано като бюджет, защото аз съм потребител на тази държава и инвеститор, тъй като с моите данъци аз инвестирам случващото се тук. Бюджетът може в момента да е на ремонт, но той всъщност не отпадна. Сутринта казаха, че го оттеглят и че ще го правят наново, а няколко часа по-късно казаха, че просто ще видят какво може да се промени по него.

Това коментира пред Нова тв предприемачът Мартин Куванджиев.

Не може в края на годината, когато бизнеса вече си е направил бюджетите и разчетите за следващата година, да ти спуснат нещо, което разбива всичко. С тази данъчно-осигурителна тежест, която искат, те разбиват бюджетите на бизнеса. На мен например ще ми струва над 100 000 лева отгоре новата осигурителна тежест, обясни той.

Такива неща трябва да са ясни още в началото на октомври, за да знае бизнеса накъде е посоката на самата държава. А при нас няма посока. Има някакви кръпки и лепенки на пробойните и толкова, допълни той.

Съгласен съм с колегата напълно - бюджетът е лош, калпав и без посока. Правенето на бюджет е нещо много сложно. В момента много държави имат този проблем. Аз няма да отида довечера н а протеста точно по тази причина - защото с протести в момента да се бутне правителството, струва ми се, че това би било в услуга на Русия. Цицерон е казал, че когато нямаме други доказателства, трябва да проверим кому нещо е изгодно. Кому е изгодно точно сега да падне правителството? - на хибридната руска атака, коментира адвокат Пламен Борисов.

Този протест идва от хората, които наистина са недоволни. Повечмето хора дори не са политически активни - те не казват с коя партия са, те казват, че са срещу този бюджет и срещу всички идиотщини, които се случват в тази държава. Иска ми се политиците да са като рокзвезди - хората да ходят при тях и да искат автограф, а не да се саморазправят с тях. Това дълго време не се случва. Едни хората на работа без охрана с метрото, а други имат по 7-8 човека, които ги охраняват. От какво ги охраняват, от народа ли?, коментира предприемачът.

