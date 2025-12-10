Предприемач: Гневът на хората е срещу комичността на обществените услуги, които получаваме

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Със сигурност хоризантът пред това правителство е скъсен заради много мащабно национално недоволство, което е надпартийно. По протестите виждаме не само холяди хора, но хора, които са с различни политически възгледи, от най-различни поколения, които се изправят както пред новия бюджет, така и срещу начина на управление.

Това коментира пред Нова тв предприемачът Александър Нуцов.

Голямата картина е, че влизаме от 1 януари в еврозоната и с какъв бюджет и какво управление ще го направим е сложен въпрос, на който няма прост отговор. Наистина има и плюсове, и минуси да влезем с 1/12-та от стария бюджет, така че предстои да видим какво ще се случи, допълни той.

Не смятам, че ще видим оставка на правителството преди Нова година, тъй като Бойко Борисов според мен има някакъв план. Действително предстои да сбъднем една национална цел - да бъдем равни с останалите европейски народи, така че не смятам, че преди това ще има някаква конкретна промяна, коментира д-р Христиана Бацелова.

Не смятам, че утре на гласуването на вота на недоверие, ще имаме някаква изненада и той ще мине с подкрепата на ИТН, тъй като никой от управляващите няма такъв интерес. Пличината е, че при ИТН и при БСП има риск да останат под линията на избори и изобщо да не влязат в следващия парламент. Освен това при такъв тип граждански протести и избирателната активност се вдига, което би дало по-силен тласък на опозиционните партии, на нови играчи, както и на популистките формации, коментира Нуцов.

Що се отнася до протеста, той просто вече не е срещу бюджета, а като цяло срещу управлението, срещу комичността на услугите, които получаваме - качество на образование, здравеопазване, средата, в която растат децата ни. Затова и виждаме толкова млади хора с деца по площадите. Те искат нов модел на управление без значение кой е на власт, коментира още той.

