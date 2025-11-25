Предприемач: Хората погрешно смятат, че държавата бърка само в джоба на богатите. Бърка във всички джобове

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Вече за пета година с бюджета се купува краткосрочно политическо време вместо да се мисли за икономиката на страната. Но ако първите три години само предупреждавахме, че ще дойде момент, в който това ще трябва да се плати, то вече две години ние реално плащаме тази цена. Моментът настъпи и всички ние сега ще плащаме тази цена. Няма как да бягаш напред, докато гледаш назад. Управляващите трябва да зададат нова рамка на мястото, където искаме да стигнем, но няма никаква промяна в начина, по който управляваме и отново догодина разговорът ще е същия.

Това коментира финансовият анализатор Преслав Райков за Нова тв по отношение на бюджета, който се очаква утре да бъде приет на второ четене.

За да вдигат данъците управляващите, значи, че пари няма. Проблемът е, че се наливат пари без реформи. Така че очаквам тепърва да има повишение на данъците, включително вдигане на пенсионната възраст, тъй като сме в демографска криза, коментира предприемът Таня Скринска.

Политиците трябва да променят философията на управление на публичните финанси. Политиците трябва да се успокоят и да направят анализ на това, което може да се направи, коментира Михаил Кръстев.

Съгласен съм да се вдига данъчно-осигурителната тежест, но срещу това хората трябва да получат подобрения, а при нас тя се вдига и хората не получават нищо. Напрактика ние плащаме повече за един административен разход за системи, които продължават да са неефективни и да спъват основния генератор на приходи в страната. Това е големият проблем - срещу повишенията няма нищо. Дългът като инструмент също не е лош, но срещу него пак няма нищо. Вече 5 години теглим и насреща няма нищо, коментира Райков.

С новия бюджет се бърка в джоба на всеки един служител. Грешно е да смятаме, че се взима само от богатите с яхтите. Не е така. България е страна на малкия бизнес, т.е. това са куп самоосигуряващи се хора, малко магазинче, където собственикът е и служител. Така че вдигането на данък дивидент засяга тези хора, не само големите, коментира Скринска.

