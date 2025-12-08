Предприемач: Има два начина да станем по-богати

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Александър Нуцов обясни защо се е стигнало до взрив в обществото и сериозно напрежение по улиците, за да може да се възстанови социалния диалог и реално да се съберат синдикатите и работодателите на една маса с властта, за да търсят конкретни решения по параметрите за доходите.

Според предприемача първоначалния вариант на бюджета е бил крайно радикален, и е искал отново да вземе от почтените предприемачи и работещи хора, за да закърпи дупките в бюджета.

Средствата отиваха за заплати в публичния сектор, който в момента възлиза на близо 600 000 човека. Така че хората, разбира се, скочиха срещу това, тъй като тази политика не води до растеж на икономиката. По-скоро води до затъване дългосрочно в дефицити, и по-голям, и по-голям дълг, който отново ще плащаме всички ние, коментира Нуцов.

Той смята, че има два начина като държава да станем по-богати, въобще като благосъстояние, без значение дали живеем в София, в Стара Загора, Пловдив, Видин или по-малки градове.

Това е като произвеждаме нещо с висока добавена стойност. Произвеждаме нещо за 100 лева например, и го продаваме за 1000, и то навън. Така внасяме свеж капитал вътре в страната. Другият начин е да привличаме инвестиции - български и чуждестранни. Те виждат, че бизнес рамката в България е добра, и решават да инвестират, и така да отварят работни места, и да дават по-високи заплати, продължи той.

Особено, ако са в индустрия, с по-висока добавена стойност, това нещо като се случва, тогава всички формули, които са свързани с покачване на заплатите в публичния сектор, може да се обвържат с реалния икономически растеж. А в момента се прави точно обратното - ние теглим заеми, за да плащаме заплатите, но хората видяха това и решиха да изкажат по-агресивно своето мнение, добави по Нова Тв Нуцов.

