Предприемач: Искаме да чуваме политически послания, а не партиите да говорят за мафията

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Всеки нов играч на политическата сцена е добре дошъл в тази ситуация. Защото първо партиите ще трябва да се пренаредят, ще трябва да погледат техните форми и ще трябва да обърнат особено внимание на избирателя си. За съжаление, на което обръщат внимание само по време на един избори. Всъщност вече го има абсолютно целия спектър на политическия ред, и тук сега да излезе някой и да каже, че няма за кого да гласува, е най-големият проблем в България. Не партиите, не политиците, а това че хората не излизат да гласуват, това е проблема. Сега има всичко на терен и всеки може да си избере.

Така предприемач започна коментара си за решението Румен Радев да стане партиен лидер и да участва със свой проект на следващите избори.

Много важно ще е да чуем каква ще бъде партията на господин Радев и какво ще пише в програмата й. Защото, аз мога да ви кажа като бизнесмен и председател на Асоциация, свързана с туризма, че ние оценяваме не хората, а оценяваме партиите по програмата им за туризъм. На този етап в последните години тя е изключително липсваща в повечето партии. Така че ние оценяваме проектите за нашия си сектор и гледаме какво ще предложат те за туризма, защото България изостава страшно много в този сектор, заяви Ричард Алибегов.

Надяваме се сега, когато имаме нови играчи, политическите партии да пренаредят приоритетите и да обърнат внимание на електората си. Най-вече да чуваме политически послания, а да не да слушаме три месеца старите и новите да обясняват колко командва мафията. Това не ги интересува хората, това не е на дневния ред на България, добави в „Пресечна точка“ ресторантьорът.

