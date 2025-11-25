Предприемач: Кметовете да дарят "ролексите" си за коледни добавки, а не заплатите

Кадър БГВ

"Безработица, обедняване или инфлация" - това ще са видимите резултати от Бюджет 2026, ако бъде приет във вида, предложен от властта.

Това каза Добромир Иванов, директор на Българската предприемаческа асоциация в интервю за bTV, цитира boulevardbulgaria.bg

Иванов предупреди кабинета, че бизнесът този път няма да поеме тежестта, която държавата се опитва да прехвърли върху него с рязкото увеличение на разходите за заплати и осигуровки.

"Преди следващите избори ние ще напомним на всички хора, които работят в компаниите ни, кой как е гласувал за този бюджет. Не може да гласуваш за такъв бюджет и да казваш, че подкрепяш икономиката, иновациите и инвестициите. Вече тече кампания, като всеки служител ще разбере как е ощетен. Досега всеки път когато се вдигаха данъци и осигуровки, работодателят вдигаше заплатите. Това не е правилно. Така имаме безотговорна средна класа, която не разбира какво ѝ се случва и защо политическите решения я касаят", каза Иванов.

Той разкритикува подхода на правителството за прехвърляне на отговорността за грешните текущи решения на предходните управляващи.

"Не може Жан Виденов да каже, че е фалирал държавата, защото и Андрей Луканов я беше фалирал 7 години по-рано", коментира той иронично.

Бизнесът иска диалог с правителството, за да види план за дългосрочно управление, а не просто "драскане по таблиците".

"Никога не съм виждал бюджет, който да е толкова единодушно критикуван с толкова единодушни предложения какво може да се направи с него", каза още Добромир Иванов.

Той прие с насмешка заявките на ДПС-Ново начало, че щели да дарят депутатските и кметските си заплати за Коледни пенсионни добавки.

"Може да дарят Ролекс-ите си. Ако отидете на среща на Сдружението на общините и видите какви часовници имат хората там, е впечатляващо", коментира той.

Според него - управляващото мнозинство е достатъчно стабилно, за да остане на власт за 4 години и не може да се сравнява с миналите периоди на разногласия.

Затова би трябвало да използва икономическата ситуация с приемането на България в еврозоната и бъдещото влизане в ОИСР, за да работи за намаляване на дълговете и подобряване на средата за правене на бизнес.

Вместо това - интересите във властта, които са толкова малко, че "могат да се съберат на една маса", работят срещу мнозинството на обществото, 2,5 милиона работещи граждани.

Добромир Иванов предупреди, че действията на правителството ще доведат до ответен удар върху икономиката.

Собствениците на бизнеси в момента обмислят как да изнесат парите си извън България, за да не плащат увеличените данъци, след това постепенно да затворят производствата си в страната.

Третата опция: "Хора с ресурс казват "Писна ми. Аз влизам в политиката".

"Когато създадат стрес и напрежение в бизнес средата и средната класа, реакцията е "или си изнасям парите, или минавам в сивия сектор, или влизам в политиката". През 2028 г. може би изборите ще се спечелят от някой, който каже "Аз ще сваля данъците", каза той.

Иванов разказа, че дори в управляващото мнозинство има хора, които "ще гласуват с отвращение" за Бюджет 2026.

Той призна, че в бюджета все пак са заложени и правилни политики, за които предприемачите са се борили с години - като насърчаването на научно-развойната дейност, за което той похвали конкретно Томислав Дончев.

"Но не трябва да правим една стъпка напред и десет назад, като рушим самия фундамент, върху който стоим", каза още той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!