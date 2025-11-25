Предприемач: Лидерите ни искат да има по-умни хора около тях

Редактор: Недко Петров

Проучване, според които 86 процента от българите не са доволни от ръста на заплатите си, разбуни духовете у нас. Професионален коментар по актуалната тема направи предприемач, който даде сериозен повод за размисъл на родителите и политиците.

Аз се зарових по-надълбоко в тази статистика, и тя показва, че хората със средно образование и висше образование по-скоро са доволни от доходите си. Значителна част от допитваните хора, които сигурно представляват и самата извадка, са доволни. Не са доволни тези, които не създават добавена стойност. Тези, които не са достатъчно образовани, и това е един много лош избор, който нашето общество започна да промотира от края на 90-те години, започна Стефан Димитров.

Засега ние открито промотираме необразоваността. Ние не сме извели знанието и добавената стойност като ценност в обществото. Нито икономиката ни е такава, нито лидерите за избора, който трябва да направи България да бъде страна на знанията и на добавената стойност. Виждате, че през последните две-три десетилетия, който е успял да съхрани една по-стара ценностна система, която е свързана с това да подтикнеш децата си към образование, да се образоваш и да вървиш напред по пътя на знанията и на добавената стойност, очевидно те са се оказали в по-добра позиция, проължи той.

Но нашето общество и нашите лидери до ден днешен не говорят за това. Напротив, ще повторя и ще портретя. Посредствеността е промотирана тук, вероятно защото самите лидери не се чувстват уверени в позицията си и не искат да има около тях по-умни хора. Това е много лоша позиция, каза още по Нова Тв Димитров.

