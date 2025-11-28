Предприемач: Пари и нормални данъци ще има, когато държавната администрация се съкрати със 70%

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Като гледам Асен Василев с неговото поведение, все повече ми прилича на ранния Волен Сидеров с тези провокации. Доколкото разбирам отива се към споразумение със синдикатите и работодателите по отношение на бюджета. Смятом, че е време за по-мирно разрешаване на проблемите, а не чрез протести и екзалтация.

Това коментира пред Нова тв проф. Николай Овчаров.

Воденичният камъкна този бюджет е липсата на съкращения в администрацията и този въпрос никой не го поставя пред управляващите. Бизнесът поставя темата, но не с необходимата решителност. Докато не се отразят сериозни съкращения в публичния сектор в бюджета и затягане на коланите, тогава имаме този проблем. Трябват ясни ангажименти за съкращения в бюджета и е важно тази криза на старото и шанс за новото да ги видим чрез структурни промени. Партиите разбират, че крайния им срок е приближил или изтекъл. Политиците вече се разхождат с охрана сред хората. Трябва да си поставим важните въпроси - накъде сме тръгнали, какъв е пътя напред, а не да живеем с лозунги в социалните групи, посочи предприемач Стефан Димитров.

Бюджетът е първият тест, от който става ясно дали политическия разказ е успешен. Стана ясно това шизофренно разминаване между фискалния анализ и политическите обещания. Това, което имаме в момента, е общество, което търси стабилност, управляващи, които търсят време и опозиция, която търси момент. Те трябва да намерят устойчиви решения за инвестициите, за ангажиментите към ЕС и към хората, коментира Оля Маркес де Карденас.

Публичният сектор е в отчайващо състояние. Ние от реалния бизнес, които плащаме данъците, се съобразяваме с действителността и с възможните неща. Публичният сектор е отчайващ, той харчи безогледно нашите пари. Ще имаме пари и нормални данъци, ако този сектор се намали с едни 70%. Ако гледаме примера на Холандия, намалението дори трябва да е по-голямо, посочи Димитров.

