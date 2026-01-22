Предприемач: Тръмп опитва да спре лидерите, които превръщат Европа в икономическо джудже

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

България се превърна в една от държавите, създали Съвета за мира, но според финансовият експерт Рени Миткова има опасност от два стола да се окажем на земята. Коренно различно мнение обаче изрази Ричард Алибегов. Според предприемачът не е правилно да се мисли, че участието на този форум с Тръмп ни отдалечава от Европа.

Алибегов уточни, че конфликтът на Тръмп не е с Европа, а с лидери, които никой не е избирал, и които превръщат Европа в едно икономическо джудже. Ресторантьорът допълни, че с действията си Тръмп опитва да спре тези лидери.

Ние като малка държава трябва да сме еднакво добре и със САЩ, и с Европейския съюз, и да погледнем на изток, и там да сме добре. Може да работим с абсолютно всички, така че това участие със сигурност не е минус. Аз не виждам защо Европейския съюз трябва да дава някакви оценки как България като страна ще води външната си политика, допълни той.

Ние сме завършили нашите интеграция в Европейския съюз и ние сме доказали на този Европейски съюз, че искаме българският народ бъде член на Европейския съюз и искаме тази валута, която е на Европейския съюз. Искаме също да участваме активно в Шенгенското пространство. Оттук нататък България ще си гледа български интересни, а нашите интереси със сигурност са да не се караме с никой, най-малко с Щатите, и да сме с всички в добри отношения. Така че не мисля, че това би довело до разрив, каза още в „Пресечна точка“ Алибегов.

