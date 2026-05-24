Предприемач: Трябва да подготвим младите за предстоящите кризи, край на ерата на тесните специалисти

Кадър Bulgaria On Air

Според Явор Джонев, председател на Фондация за образователна трансформация, предприемач и водещ в Bloomberg TV Bulgaria, трябва да бъдат преосмислени основните цели, които поставяме пред образователната система.

24 май е ден за самоосъзнаване - какво правя на този свят, какви са смислите на живота ми, каза той по време на дискусиите в проекта на Bulgaria On Air "Бъдещето: От образование до кариера".

"Светът се променя с драматична скорост, никога не сме изпитвали толкова бързи и съществени промени. Това поставя императив пред образователната система да се трансформира така, че да подготвя младите хора за бъдещето, което много трудно можем да определим. Идеята за пазар на труда най-вероятно ще измени драматично в следващите 5 години", заяви Джонев.

Той отчита като пропуск загубените традиции в инженерните науки, които страната ни е имала.

"Големият въпрос пред всички е как да подготвяме младите хора за среда - обществена, икономическа, културна, която в момента много трудно можем да предвидим", изтъкна Джонев.

По думите му трябва да се фокусираме върху универсалните умения.

"Тези, които са необходими независимо от професиите на младите хора. Те вероятно ще имат по няколко паралелни професии в живота си. Предстои тепърва да преживеем голямата криза, когато "белите якички" ще може да бъдат заменени от автоматизации, от изкуствен интелект (AI). Няма да има нужда да работиш непрекъснато, за да покриваш нормалните си нужди", прогнозира Джонев.

Той е категоричен, че задължително трябва да сменим начина, по който образоваме младите хора, за да ги подготвим за тези кризи.

"Старото мислене, с тези предмети... То вече не е адекватно. Ерата на тесните специалисти отминава. Важно е да засилим нашите способности за социално взаимодействие", изтъкна специалистът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!