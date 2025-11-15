Предприемач: В Люксембург вземат заплати от 6000-8000, а в България – 1500, но в Люксембург не могат да живеят със заплата от 3000

Бонусите в държавната администрация разтварят една наистина много голяма ножица между тези, които са по високите етажи на администрацията и обикновените служители, които реално са далече от тези четири-петцифрени бонуси. Остър коментар по темата направи предприемач.

Според Зафир Зарков е опасно да се раздват такива бонуси, особено когато тази администрация не предлага качествена услуга. На второ място, ако това увеличение и тези бонуси са в резултат на изкарани от икономиката средства от бизнеса, ще бъде добре, но според Зарков, когато това се случва с взимането на заем от държавата, тогава до някаква степен буди съжаление.

Иначе Зарков е категоричен, че доходите трябва да се повишават навсякъде, но не е нормално държавната администрация, особено значително в някой сектор, да изпреварва заплатите в бизнеса.

По този начин бизнесът все по-трудно намира кадри, а по-трудно изработва и заплатите, които трябва да бъдат, или средствата, които трябва да бъдат налети в държавния бюджет, за да бъдат раздадени съответно в държавния сектор или в сектора, в който всъщност заплатите се изплащат от бюджета на страната, допълни той.

Хубаво е, че се вдигат заплати, но става чрез заеми. За всички е хубаво да се вдигнат заплатите, но това трява да стане чрез икономиката на страната. В Люксембург вземат заплати от 6000-8000, а в България – 1500, но в Люксембург не могат да живеят със заплата от 3000. Значи в България трябва да работим така, че да повишаваме икономиката, каза още по Нова Тв Зафир Зарков.

