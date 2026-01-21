Предприемач: Важно за Радев ще бъде кои ще са хората около него

Редактор: Недко Петров

Таня Скринска очаква повишаване на избирателната активност на изборите и висок резултат на Румен Радев. Тя обаче уточни, че не е така еуфорично настроена както повечето хора, които смятат, че когато се появява нов човек на политическия терен, се гласува за него. Предприемачът обяви още, че има три ключови момента около Радев, които ще повлияят на предизборната му кампания.

Първо, господин Радев ще трябва да отговори на два основни въпроса - по отношение на геополитическата ориентация на страната и какво е отношението му към еврозоната и приемането на еврото. Въпросът с референдума, който също е ключов, той ще му бъде зададен, продължи Скринска.

Второто нещо е за това как ще се случват нещата около него, тъй като ако приемем, че няма достатъчно време за партия, която да регистрира, коя ще бъде партията, която ще използва за явяване на избори. Това е важно сега повече от всякога. Третото нещо е, че хората ще сте вторачват в това кои ще бъдат хората около Радев. Така че ще е изключително важно, когато обяви хората, които ще бъдат около него - дали са били в Държавна сигурност или не, посочи още по Нова Тв тя.

