Предприемач: Възмущава ме, че всяко ново правителство не прави смислени неща за хората

Ние сме хора, които обичаме да има правила, които да важат за всички останали, но не и за нас. Това го има при всички като манталитет, заяви Таня Скринска.

Но точно затова трябва да говорим в посока на това, че трябва да се направят такива реформи, че да не е важно коя е личността, която заема даден пост. Защото всяка една личност, дори да не е от политическа партия, тя си има своите политически пристрастия, и в това няма нищо лошо и нищо страшно. Просто така да си изградим държавата, че да може хората да си вършат добре работата и да няма размиване на отговорност, за да може наистина да се случват някакви неща, допълни предприемачът.

Изключително много ме възмущава, че когато имаме ново правителство, без значение кое е, ние до края на мандата говорим само едно и също. А то е дали сме сменили хората в дадени регулатори и дадени комисии. Тоест, целият мандат не минава в това да се мислят политики, и да се правят някакви смислени за държавата и за хората неща. Ние говорим само да за кадруване, за едни хора дали са наши или на другата партия. Докато разговорът е за това, ние ще имаме проблем, без значение кой ще дойде на власт, коментира по Нова Тв Скринска.

