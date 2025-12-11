Предприемач разкри какъв бюджет е нужен на страната

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Ситуацията е много сложна. Влизаме в еврозоната, трябва да се приеме нов бюджет, а от друга страна има масово недоволство, така че това е една сложна ситуация, в която със сигурност няма просто отговори. Това коментира Александър Нуцов.

Аз не мога да кажа дали решението на правителството да подаде оставка, е било правилно или грешно, но то е такова, каквото е. В сегашното положение от гледна точка на бизнеса, е много важно много бързо да се мине през предстоящите процедури на връчването на мандатите. Ако се стигне до нова конструкция на правителство или пък до нови избори, това нещо да стане бързо и прозрачно, така че България да има едно ново управление, без значение каква е политическата конфигурация вътре и без значение кой участва в него, продължи предприемачът.

Това правителство трябва да поведе страната през този европейски път с ясна визия и с добри политики, и много важно и прозрачно за това какво се случва с публичните ресурси и каква е бюджетната политика. Ние поддържаме нашата теза, че е необходим бюджет с нова философия, който да развива иновациите, растежа и икономиката, така че да има повече благосъстояние за всички. Този процес е важен за бизнеса, а смятам и за хората, заяви по Нова Тв Нуцов.

